Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2025 yılının dünya üniversiteler sıralama sonuçlarını açıkladı.

Bu yıl değerlendirilen THE 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’na göre Hitit Üniversitesi, genel kategoride tüm üniversiteler içerisinde 1501+ bandında sıralamaya girerken, “Uluslararası Görünüm” kategorisinde 117 basamak birden yükseldi. Hitit Üniversitesi Türkiye’de ise 34’üncü sırada yer aldı.



Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, bu yıl 2 bin 92 üniversitenin sıralamasını sundu. Yapılan değerlendirmede Türkiye’den ise 91 üniversite sıralamalarda yer alabildi.

HİTÜ 1664’NCÜ

HİTÜ, Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’nda yer verilen uluslararası görünüm kategorisinde 117 basamak yükseldi. THE 2024 listesinde 1781’inci sırada yer alan HİTÜ, 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 1664’üncü sıraya yükseldi. Türkiye genelindeki sıralamada ise geçen yıl 64’üncü sırada bulunan Hitit Üniversitesi, THE 2025 değerlendirmesinde 56’ıncı oldu.

Hitit Üniversitesi, Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan devlet yükseköğretim kurumları arasında öğretim kategorisinde 10’uncu sırada yer alırken araştırma ortamı kategorisinde ise 11’inci oldu.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin uluslararası ölçekli sıralamalarda yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesi’nin başarı grafiğini daha yukarı taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Rektör Öztürk, şöyle devam etti: “Açıklanan THE 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’nda Hitit Üniversitesinin “Uluslararası Görünüm” kategorisinde 117 basamak birden yükseldiğini görmek bizler için memnuniyet verici. En başından bu yana büyük bir kararlılıkla başlattığımız uluslararasılaşma faaliyetlerinin meyvelerini almaya başladık. 2025 sıralamasında 1664’üncü sırada yer aldık. Önümüzdeki yıllarda, başarı grafiğimizin daha üst sıralara çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.”