Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ardından Hitit Üniversitesi de diploma sahteciliği ile ilgili açıklama yaptı.

Hitit Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde bazı basın yayın organlarında yayınlanan “diploma sahteciliği” konusundaki haberler üzerine açıklama yapıldı.

“Kamuoyu Duyurusu” şeklinde başlayan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "diploma sahteciliği" konusu ile ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Medyada yer alan "diploma sahteciliği" haberlerinde Üniversitemiz tarafından verilen diplomaların görsel olarak kullanıldığı görülmüştür.

Üniversitemizin itibarını zedeleyecek şekilde Üniversitemize ait bilgi ve görselleri kullananlar hakkında gerekli yasal süreçler işletilecektir.”

Editör: HABER MERKEZİ