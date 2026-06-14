Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, bazı sosyal medya platformları ve internet haber sitelerinde yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, haberlere konu olan hususların üniversitede işçi kadrosunda görev yapan güvenlik personelinin geçmiş dönem fazla mesai alacaklarına yönelik yürütülen hukuki süreçten kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu süreçte gerçekleştirilen tüm işlemlerin ilgili mevzuat, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve yargı kararları doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

TEZKOOP-İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamaya da atıfta bulunulan metinde, bazı haberlerde yer alan iddiaların ve sendika ile ilişkilendirilen hususların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Aynı durumda bulunan personelin hak kaybına uğramaması adına gerekli ödemelerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Üniversite yönetimi ayrıca, haberlere konu edilen olaylarla ilgili olarak kurum nezdinde herhangi bir kamu zararının oluşmadığını ve yürütülen idari ya da adli bir soruşturmanın bulunmadığını bildirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, tüm iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, şeffaflık, hesap verebilirlik ve çalışan haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK