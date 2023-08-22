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Sonuçlarla birlikte Hitit Üniversitesi’nde lisans kontenjanlarında yüzde 98,14, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 100’lük doluluk yaşandı.

5 FAKÜLTE VE 7 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YÜZDE 100 DOLULUK

Merkezi yerleştirme sonuçları ile birlikte 5 fakülte ve 7 meslek yüksekokulunda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Tıp, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin tüm bölümleri dolarken Mühendislik Fakültesinde ise 2 bölümde yüzde 100 doluluk yaşandı. Hitit Üniversitesinde önlisans eğitimlerinin verildiği 7 Meslek Yüksekokulundaki tüm programlar yüzde 100 doldu.

YENİDEN ÖĞRENCİ ALAN İŞLETME BÖLÜMÜNÜN TAMAMI DOLDU

2019 yılında Hitit Üniversitesi bünyesinde oluşturulan uluslararasılaşma stratejisi bağlamında eğitim-öğretim faaliyetleri uluslararası öğrencilerle devam eden ve bu yıl itibariyle yeniden öğrenci alımına başlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne ayrılan 32 kişilik kontenjanın tamamı doldu.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NE 4.116 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile okul bincileri ve 35 yaş üstü kadın öğrenciler için tanınan kontenjanlarla birlikte 2 bin 716’sı ön lisans, bin 400’ü lisans olmak üzere toplam 4 bin 116 öğrenci Hitit Üniversitesi’ne yerleşme başarısı gösterdi.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin gerçekleştireceği özel yetenek sınavlarının ardından 310 öğrencinin daha Hitit Üniversitesi’ne yerleşmesi bekleniyor.

“ARAMIZA KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZİ VE AİLELERİNİ TEBRİK EDİYORUM”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, lisans kontenjanlarında yüzde 98,14, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 100’lük doluluk yaşandığını söyledi.

Hitit Üniversitesini tercih eden öğrenci ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

“Genç, dinamik, şehriyle bütünleşmiş ve her geçen gün yeni başarılara imza atan Hitit Üniversitesini tercih ederek aramıza katılan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Odağımızda öğrencilerimiz var. Birlikte üretmeyi ve uygulamayı önemsiyoruz. Hitit Üniversitesinde uygulayarak öğrenecek, aldığınız eğitimin çıktılarını görebilecek ve bilgiyi üretime dönüştürmenin yollarını keşfedeceksiniz. İstihdam odaklı eğitim anlayışımızla, başarılı gelecek için gereken bilgi ve donanımı öğrencilerimize eksiksiz kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Prof. Dr. Öztürk, konuşmasının devamında “Ülkemizin geleceği olan gençlerimize tüm olanaklarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz ve yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Üniversitemizi tercih ederek aramıza katılan öğrencilerimizi kutluyorum. Üniversitenize hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.