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Aylar öncesinden tanıtım maratonuna hız veren Hitit Üniversitesinde; sosyal medya hesapları, kurumsal ve aday öğrenci web sayfaları, Hitit Üniversitesi Radyosu “Hitit FM”, WhatsApp destek hattı, eğitim fuarları ve üniversite tercih destek platformu ile aday öğrenciler ve ailelerine bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında Hitit Üniversitesi ve Çorum ile ilgili çok sayıda video, görsel ve dokümana yer verildi.

DİJİTAL PLATFORMLARDA TANITIM ATAĞI

Hitit Üniversitesinde öğrencilere yönelik sunulan imkanlar, “Birlikte Başarmak için İlk Adımı Sen At!” sloganıyla yapılan paylaşımlarla sosyal medya platformlarından duyuruldu. Aylar öncesinden başlatılan dijital tanıtım atağında Instagram’da 933 bin 570, X’de 166 bin 400, Facebook’ta 132 bin 105 erişim sağlanırken Google Aramaları üzerinden 734 bin 503 gösterim sayısına ulaşıldı. 92 bin 462 kez görüntülenen YouTube içerikleri ise toplamda 711 saat izlendi.

WHATSAPP DESTEK HATTI’NDA

SORULARA 7/24 CEVAP VERİLDİ

Hitit Üniversitesi tarafından, tercih dönemindeki aday öğrencilere yönelik geçtiğimiz yıl kurulan WhatsApp Danışma Hattı, bu yıl da aktif olarak kullanıldı. Tercih yapacak adayların veya ailelerinin bölümler, sunulan imkanlar ve Çorum ile ilgili sorularına 7/24 cevap verilerek anlık bilgi almaları sağlandı. Bu yıl WhatsApp Destek Hattı’nda 408 görüşme gerçekleştirildi.

WEB SAYFALARIMIZA YOĞUN ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Hitit Üniversitesine dair tüm güncel bilgilerin yer aldığı kurumsal web sayfası ile aday öğrencilere yönelik hazırlanan aday öğrenci sayfası da tercih döneminde yoğun ilgi gördü. Bu süreçte kurumsal web sayfası 67 bin, aday öğrenci sayfamız ise 77 bin 87 ziyaretçi sayısına ulaştı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RADYOSU “HİTİT FM”

İLE TANITICI YAYINLAR YAPILDI

Tercih dönemi boyunca 100.5 frekansı üzerinden karasal yayın yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya İletişim Programı Uygulama Radyosu “Hitit FM” ile akademik birimlerimizi ve öğrencilere sunulan imkanlara yönelik tanıtıcı yayınlar yapıldı.

Yürütülen tanıtım çalışmalarında sadece Hitit Üniversitesi değil, Çorum da tanıtıldı. Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerini içeren videolar “Bu Şehri Çok Seveceksiniz!” sloganıyla kurumsal sosyal medya platformlarından paylaşıldı.

EĞİTİM FUARLARINDA HİTİT

ÜNİVERSİTESİ VE ÇORUM ANLATILDI

Hitit Üniversitesi, düzenlenen eğitim fuarlarına da katılarak aday öğrencilerle buluştu. Çorum’da bulunan aday öğrencilere yönelik hem Hitit Üniversitesini tanıtmak hem de tercihlerinde destek olmak üzere akademik ve idari personelle Üniversite Tercih Destek Platformu oluşturuldu. Kuzey Kampüste aday öğrenciler, aileleri ve rehber öğretmenlerle bir araya gelinerek soruları cevaplandırıldı.