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Acı haberi Hitit Üniversitesi Rektörlüğü kurumsal sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

“Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Dağbeyi Orucov’un Azerbaycan Karabağ’da yürütülen operasyonda şehit düştüğünü şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, üniversitemiz camiasına ve aziz milletimiz ile kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz.”

Geçtiğimiz yıllarda TÜGVA Çorum Üniversite Koordinatörlüğü'nde de görev yapan Dağbəyi Azerbaycan'da gözyaşları arasında toprağa verildi