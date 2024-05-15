Hitit Üniversitesi ile birlikte 19 Türk üniversitesinin stant açtığı eğitim fuarına yoğun öğrenci katılımı oldu.

Eğitim fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, Kenyalı öğrencilere hem Türkiye’yi hem de Çorum’u ve Hitit Üniversitesini anlattıklarını söyledi.

Hitit Üniversitesi’nin uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında yeni çalışmalar başlattıklarını ifade eden Başçı, “Kenya’da Hitit Üniversitesine ve Çorum’a yönelik yoğun bir ilgi gördük. Aday öğrencilere eğitim-öğretim süreçleri başta olmak üzere kabul ve kayıt şartları hakkında bilgiler verdik. Aynı zamanda hem üniversitemizin sunduğu imkanları hem de öğrenci şehri Çorum’u anlattık.” dedi.

Kenya’da düzenlenen eğitim fuarında Hitit Üniversitesini ve Çorum’u Hitit Üniversitesi mezunu Abdi Adan Salat tanıttı. Aday öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Salat, aldığı eğitim kalitesini ve Çorum’un güzelliklerini anlatarak Hitit Üniversitesinde eğitim görmenin ve mezun olmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.



HİTİT ÜNİVERSİTESİ STANDINA İLGİ YOĞUNDU

Düzenlenen eğitim fuarında Kenyalı öğrencilere, Hitit Üniversitesinin akademik ve sosyal olanaklarını Uluslararası Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Toman ve Erasmus+ Koorinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çıtak tarafından anlatıldı.

Hitit Üniversitesi standına yoğun öğrenci ve eğitimci katılımı oldu. Stantta öğrencilerin soruları cevaplandırılarak, Hitit Üniversitesi bölümleri ve olanakları hakkında detaylı bilgiler verildi.