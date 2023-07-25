Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen “Üniversite Tercih Fuarı”nda Hitit Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Hitit Üniversitesi bünyesindeki bölüm ve programlar ile öğrencilere sunulan imkânların anlatıldığı eğitim fuarında; Hitit Üniversitesi ve Çorum’a dair merak edilenler cevaplandırıldı.

Fuarda; Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Erhan Çetin, Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Eğilmez, Arş. Gör. Leyla Erat Ocak, Arş. Gör. Ahu Pınar Turan ve İletişim Ofisi personeli Deniz Ural tarafından eğitim kalitesi, barınma, kariyer ve Çorum hakkında bilgilendirmeler yapıldı.