Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve beraberindeki heyet, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren savunma sanayinin önemli firmalarından Gold Force, Mite ve Arca savunma sanayi temsilcileriyle bir araya geldi.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Sungurlu ilçemizde faaliyet gösteren Gold Force, Mite ve Arca Savunma Sanayi temsilcileriyle bir araya geldik. Başta ihtisaslaşma alanımızdaki savunma sanayi projeleri olmak üzere üniversite-sanayi işbirliği ile Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketimizin çalışmalarını görüştük.” dedi.

Editör: Haber Merkezi