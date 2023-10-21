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2006 yılında müstakil bir üniversite tüzel kişiliği kazanan Hitit Üniversitesi’nin hâlâ bir kampüste toplanamadığını kaydeden Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Hitit Üniversitesi akademik yıla kronikleşmiş sorunlarıyla başlıyor. Üniversitede var olan sorunlar ve bu sorunlara çözüm üretmede yetersiz kalınması, gerek idari açıdan gerekse akademik işleyiş bakımından üniversite personelini olumsuz etkilemeye devam etmekte ve bu durumun doğal sonucu olarak akademik eğitim sekteye uğramaktadır” dedi.

“FİZİKSEL YETERSİZLİK ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR”

Hitit Üniversitesinin halen bir kampüste toplanamadığını, eğitim faaliyetlerinin bir kısmının Milli Eğitim Müdürlüğü ve başka kurumlara ait binalarda yürütüldüğünü kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının bulunduğu Akkent Mahallesi’nde toprak kayması yaşanmaktadır. TRT Haber internet sitesinde Akkent Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle 3 binanın tedbir amaçlı tahliye edildiği ve bölgede inceleme başlatıldığı Anadolu Ajansı kaynak gösterilerek 06.03.2021 tarihinde haberleştirilmiştir. Haberde yer alan 3 bina ile Hitit üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında kuş bakışı 110 metre mesafe vardır ve toprak kaymasından sonra binaların önüne istinat duvarı yapılmıştır. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde yer alan istinat duvarında çatlaklar mevcuttur.

Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kuzey Kampüste yer alacak olan yeni İİBF binasının en erken 2 yıl içinde bitirilebileceği taahhüt edilirken, çözüm önerisi olarak İİBF Dekan Vekili tarafından farklı bir fakültede eğitim öğretim faaliyetinin sürdürülmesi ve akademik personelin tamamının bir salonda toplanarak akademik faaliyetlerini sürdürmesi önerisi gündeme getirilmiştir.

Bununla birlikte İİBF’de dersliklerin yetersiz olması, Fen Edebiyat Fakültesinde dersliklere ek olarak laboratuvarların yetersiz olması eğitimin kalitesini düşürmektedir.

Özellikle merkezi kampüs dışındaki fakültelerde kantinler ve sosyal tesisler yetersizdir, çalışan personel yeme-içme-ulaşım ihtiyacı başta olmak üzere pek çok ihtiyaçtan yoksun bulunmaktadır.”

“AKADEMİK ÖZERK VE DEMOKRATİK

İŞLEYİŞ RAFA KALDIRILMIŞ DURUMDA”

Hitit Üniversitesi’nde pek çok bölümde mevzuata göre yapılması zorunlu olan akademik bölüm kurullarının yapılmadığını, akademik personelin tamamının katıldığı ve görüşünün alındığı toplantılar yerine, pek çok konunun tek kişinin inisiyatifine bırakıldığını belirten Beyaz, “Bununla birlikte ders dağılımında uzman kişilerin ders almasına kısıt getirilmekte ve liyakati esas almayan bir ders dağıtım anlayışı işletilmektedir. Ayrıca aşağıdan yukarıya doğru sorunların çözüldüğü bir yapıdan ziyade yukarıdan aşağıya doğru yapılanan özgür ve demokratik olmayan bir yapı yerleşik hale getirilmektedir.

Akademik kurulların işlev dışı bırakılması başka problemlere de yol açmaktadır. Örneğin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi İİBF’de bir kadroya atanmıştır. Fakültelerde yeterli sayıda öğretim üyesi mevcut olmasına rağmen, meslek yüksekokulundan ders vermek için öğretim görevlileri görevlendirilmiştir” dedi.

Hitit Üniversitesi’nde akademik yükselmelerde akademik personelin mağdur edildiğini, nitelik yerine niceliği önceleyen yönetim anlayışının hakim olduğunu kaydeden Beyaz, sendikal örgütlenme ve sendikal faaliyette bulunma önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğini belirterek, “Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nü mevcut sorunlara acilen çözüm üretmeye ve inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz” dedi.