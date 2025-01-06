Beypazarı Belediyesi’nin işbirliğinde, Vakıf 19 tarafından 28 Aralık’ta Suluhan Kervansarayı’nda açılan ve bir hafta süreyle açık kalan “Hititler Beypazarı’nda” Yeni Yıl Plastik Sanatlar Sergisi, Beypazarı halkından büyük ilgi gördü.

Küratörlüğünü Çorumlu heykeltıraş Hüsna Dişbudak’ın yaptığı, 55 sanatçının eserlerinden oluşan serginin açılışı, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve eşinin de katıldığı görkemli bir törenle gerçekleştirilmişti. Törenğ katılan sanatçılara, müzik eşliğinde verilen kokteylde Beypazarı’na özgü havuç suyu ve havuç lokumu ikram edilmişti.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, açılıştan sonra sanatçılarla birlikte Taş Mektep Restoran’da ağırlandıklarını belirterek, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap başta olmak üzere Kültür Müdürü Zafer Poyraz’a, güler yüzlü Belediye personeline ve Beypazarı halkına teşekkür etti.