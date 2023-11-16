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Serginin açılışına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Resim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Muteber Burunsuz, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Filistin’e yapılan saldırılar nedeniyle yaşanan tarifsiz acılar karşısındaki duygularını resimlerinde paylaştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, böyle bir vahşetin bugüne kadar yeryüzünde ya çok az olduğunu ya da hiç olmadığını belirtirken, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, insanlık dramının yaşandığı Gazze’de seslerin kısıldığını belirterek, "Görüntüler karartılıyor. Bilgiler yok ediliyor. İnsanlığın çığlığı kısılmak isteniyor. Bu çığlığı burada yükselten öğrencilerime, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ise, "Oradaki çocuklar, anneler, yaşlılar suçsuz şekilde zulme maruz kalıyor. İçimiz sızlıyor. Oraya giderek yardımcı olamıyoruz ancak buradan duygularımızı paylaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

21 Kasım tarihine kadar açık kalacak serginin yönlendiricisi olarak Doç.Dr. Abdülkadir Özdemir ve Öğr.Gör. Neslihan Yılmaz Toprak’a ayrıca teşekkür edildi.