Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında geçtiğimiz aylarda protokol imzalanmıştı.  Protokol kapsamında Hititlere ait 212 parça eser sergilenmek üzere Gimhae Müzesi'ne ulaştırıldı. 

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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Çorum’un kültürel hayatına ve turizmine katkı sağlayacak çok önemli işbirliğine imza atıyoruz. Çorum'da, Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'te ve Çorum Müzemizdeki arkeolojik eserler 7 Ekim - 2 Şubat tarihleri arasında, Güney Kore’nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede ardından Güney Kore'nin başkenti olan Seul'de sergilenecek.” dedi.  
Öte yandan Belediye Başkanı Aşgın da umre ziyaretinin ardından Güney Kore’ye giderek açılışa katılacak.

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Editör: HABER MERKEZİ