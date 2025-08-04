Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Hitit Cup Futbol Turnuvası sona erdi. Şampiyonluk ipini Niğde FK göğüsledi.

10 ilden 18 takımın mücadele ettiği turnuvada, A grubunu birinci bitiren Niğde Anadolu FK, çeyrek finalde Merzifon Kültürspor’u 4-0, yarı finalde ise Tokat Belediye Plevnespor’u 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. C grubunu birinci tamamlayan Kocaeli temsilcisi Mutlukentspor ise çeyrek finalde Tat Küpü Suluova’yı 4-0, yarı finalde de Arca Çorum FK’yı 2-1 yenerek finalist oldu.

NORMAL SÜRE 0-0 BİTTİ

Niğde FK ile Kocaeli Mutlukentspor arasında, Mimar Sinan Sahası’nda oynanan şampiyonluk maçında deneyimli il hakemlerinden Ömür Soytemiz düdük çaldı. 25 dakikalık maçta normal süre golsüz eşitlikle tamamlanırken, şampiyonu belirlemek üzere penaltı atışlarına geçildi.

NİĞDE ŞAMPİYON

Büyük heyecana sahne olan penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Niğde FK şampiyonluğunu ilan ederken, Kocaeli Mutlukentspor ikincilik kupasıyla teselli buldu. Turnuvada, Tokat Belediye Plevnespor üçüncü, Arca Çorum FK ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa, sporcularına ise madalya verildi.