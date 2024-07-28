Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, tanıtım töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada teşvik programına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında özellikle yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'ye küresel yatırımların gelmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bu doğrultuda çıktıkları ilk altı çağrıyla, Türkiye'yi yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında bir üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Kacır, "Bu altı çağrı kapsamında, 20 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımının 2030 yılına ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Bu çağrılarımızı tamamlayıcı nitelikte, dünyada en fazla AR-GE çalışmaları yürüten ilk 1000 şirketin Türkiye'de kuracakları AR-GE merkezlerine de etkin destekler sunacağız." diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin HIT-30 programı ile 2030 yılına kadar vergi destekleri, hibe destekleri ve pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendireceğini, Türkiye'nin son 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yatırım ve üretim alanında muazzam bir ivmeyle gelişme kaydettiğini ifade etti.

Sanayide çalışan sayısının son 22 yılda, 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti: "Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık, 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar, otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizi yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demir çelikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladı. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi sanayicilerimizle, yatırımcılarımızla birlikte başardık."

"Bugün 40 yatırımcıya teşekkür belgelerini takdim ettik"

Bakan Kacır, son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik belgesi düzenlendiğini, 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünün açıldığını, özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'tan fazla yatırımı desteklediklerini anlattı.

Bugün, bu yatırımlar içerisinde en büyük ölçeğe sahip 40 yatırımcıya teşekkür belgelerini takdim ettiklerini ifade eden Kacır, şöyle devam etti: "Belgelerini takdim ettiğimiz yatırımcılarımızın Türkiye'de gerçekleştirmekte oldukları yatırımların toplam tutarı 40 milyar doların üzerindedir. Şimdi HIT-30 programıyla 2030 yılına dek, Türkiye'de oyun değiştirici olmasını hedeflediğimiz elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini, çip ve AR-GE alanlarında ve sonrasında da sağlıklı yaşam teknolojilerinde ve benzeri yüksek teknoloji alanlarında, hiper ölçekteki veri merkezi yatırımlarında yeni projelerin hayata geçmesini amaçlıyoruz."

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'yla eş zamanlı, Dijital Dönüşüm Destek Programı, Yeşil Dönüşüm Destek Programı ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Yenilikçi, Yükselen Teknolojiler çağrısını ilan ettiklerini bildirdi.

Hedeflerinin bu 4 programla, Türkiye'de yüksek teknoloji ihracatını, kalkınma planında belirtildiği gibi hızla yükseltmek olduğunu vurgulayan Kacır, toplam ihracatın içinde yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerin payını yüzde 50'ye eriştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Editör: AA AJANS