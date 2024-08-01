B.B, Denizhan Mahallesi'ndeki evinden 10 bin dolar, 3 bin avro, 2 altın bilezik, altın saat, altın zincir ve altın yüzüğünün çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı izleyerek, şüphelilerin F.B. ve A.Y. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Burada yapılan incelemede şüphelilerin 1100 dolar harcadıkları tespit edildi. Şüphelilerde bulunan diğer altın ve döviz ise tespit çalışmaları için polis merkezine götürüldü.

Editör: AA AJANS