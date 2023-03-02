Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi ve Dumlupınar 16. Sokak’ta bulunan evlerde hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yeri İnceleme ekipleri ve Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekipleri söz konusu evlerde inceleme yaptı.

Ev sahiplerinden Mehmet Sönmez AA muhabirine,1 Mart gecesi evinde hırsızlık meydana geldiğini söyledi. Sabah saatlerinde evinin arka camının kırık olduğunu farkederek polisi aradıklarını belirten Sönmez, “Hırsızlar Nadık’a dadandı. Başımızı alamıyoruz hırsızlardan. En son benim evime girmişler. 5 adet 16 kilogramlık yağ, 5 adet yağ 5 kilogramlık, televizyon, matkap götürmüşler, 3 adet büyük kazan bakır, 3 çuval un 50’şer kilogramlık, 30 Bin TL para, bunları bir gecede alıp gitmişler” dedi.

Diğer ev sahibi Hasan Bayar ise, hırsızların Nadık semtini mesken tuttuklarını belirterek, “Benim 30 Bin Liralık motorumu kilitli olduğu halde kapımı kırıp götürdüler. Geçen senede 9 tane tavuğumu götürdüler. 5 defa girdiler benim evime.



