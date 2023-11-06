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Olay Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.U.(35), gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak evinde hırsız olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen polis ekipleri ihbarı yapan genç kadınla konuştuktan bir süre sonra S.U., 5. Kattan kendini boşluğa bıraktı.

Kadının düştüğünü gören polis ekipleri olay yerine sağlık ekibi istedi.

Ağır yaralanan S.U., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede araştırma yapan ekipler herhangi bir hırsızlık emaresine rastlamazken, S.U.'nun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.