AK Parti Çorum teşkilatları ve milletvekili adayları Nisan ayı içerisinde Hıdırlık Camii’nde kıldıkları Cuma namazının ardından seçim startını vermişti.

AK Parti seçim çalışmalarını da önceki akşam Hıdırlık’ta kılınan namaz ve dua ile tamamladı. AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekili Adayları Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu ile çok sayıda teşkilat mensubunun katıldığı program ile seçim çalışmaları sona erdi.

Belediye Başkanı Aşgın Hıdırlık Camii’ndeki etkinlik ile ilgili yaptığı paylaşımda; “Ya Rab! Biz, senin yolundan başka yol; bu milletin ve toprakların güzelliğinden başka güzellik bilmedik. Yolumuzu da özümüzü de sözümüzü de duamızı da sen biliyorsun. Kabul eyle. Tek davası millet olanlara zaferi nasip eyle. Amin” görüşüne yer verdi.