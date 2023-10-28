Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gelişmeleri yakından takip eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurs inşaatını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda bir değerlendirme yapan Müftü Biçer, “Tamamlandığında modern haliyle çevrede büyük bir eksikliği giderecek olan Hıdırlık Yatılı Erkek Kur’an Kursumuzun yeni binası büyük bir hızla yükseliyor. Şuan son tabliye aşamasına gelindi. Kısa zaman içinde önemli mesafeler katedilerek kaba inşaatta sona yaklaşıldı” diye konuştu.



Çorum halkının desteğiyle gelecek nesillere kalacak önemli bir miras bırakılacağını anlatan Biçer; “Çorum halkının yardımları ve hayırseverlerin destekleriyle çok yakında kursumuz modern binasına kavuşacak. Yardımların devam etmesini diliyorum. Katkıda bulunan herkesten Rabbim razı olsun. Cenabıhak hayırlarını en güzel şekilde kabul etsin” dedi.