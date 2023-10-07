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Müftü Muharrem Biçer beraberinde Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya ve Fazıl Saraç ile birlikte Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatını gezerek proje sorumlusundan bilgi aldı. Bin metrekare kapalı alana sahip toplam 5 kattan oluşacak olan ve halen üçüncü katın yapımı devam eden Hıdırlık Kur’an Kursu’nun kısa sürede tamamlanarak hizmet açılmasının planlandığı belirtildi.

ULUCAMİ’DE İNCELEME

Müftü Muharrem Biçer ve beraberindeki heyet Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatının ardından restorasyon çalışmaları devam eden Çorum Muradi Rabi Ulucami’de incelemelerde bulundu.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu sürdürülen Ulucami’nin yılsonunda yeniden ibadete açılmasının hedeflendiği de bildirildi.