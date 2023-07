Gelelim ülkemizdeki yürürlükte olan vergilere…Yürürlükte olan vergi sayısını merak edenler olur diye bir liste yayınlamaya karar verdim. Sizler de açık kaynaklardan hemen bulabilirsiniz

Bu liste ülkemizde yürürlükte olan ve sayısı yüzü aşan vergilerin listesi.

İsteyen sayabilir de..

Hatta saklayabilirler bile.

Belki ileride torunları hayretle okur ve bilgi sahibi olurlar.

İşte yürürlükte olan ve halkımız tarafından ödenen vergilerin listesi;

1- Gelir üzerinden alınan vergi:

Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.

2 – Servet üzerinden alınan vergi:

Menkul ve gayrı menkul serveti oluşturan mallardan alınan vergilerdir. Örnek ; Veraset, intikal, motorlu taşıt vergisi.

3 – Gider (harcamalar ) üzerinden alınan vergi:

Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir.

Örnek ; İstihsal, İşletme, Tekel maddeleri, spor loto – toto vb. vergilerdir.

Ülkemizde alınan vergiler öylesine çok ki, adlarını akılda tutmak mümkün değil. Gerekli de değil. Zamanı ve yeri geldiğinde nasılsa “kuzu” gibi gidip ödemek zorundayız.

Eğer “boynunuz kalın” bir vergi mükellefi iseniz “ödeme güçlüğü çekiyorlar” mazereti, ya da kılıfı adıyla çıkarılacak af veya taksitli ödemeyle rahat nefes alabilirsiniz.

Halktan, yani gelir üzerinden alınan vergilerden kurtulma şansınız hiç yok.

Son olarak akaryakıt ve doğalgaza yapılan zamlarda olduğu gibi.

İşte size ülkemizde yürürlükte olan vergi çeşitleri. Bir gün lazım olur. Eğer saklarsanız torunlarınıza önemli bir “belge” bırakmış olursunuz.

Vergi çeşitleri:

YILLIK GELİR VERGİSİ, ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR), GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ, GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI, GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET, DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI, KURUMLAR VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24), GELİR VERGİSİ (GMSI), BASIT USULDE TİCARİ KAZANC, GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ, GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ, BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, GELİR VERGİSİ –GEÇİCİ- VERGİ, GELİR GEÇİCİ VERGİ, KURUM –GEÇİCİ- VERGİ, DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ), AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ, GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ, HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ, KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ, DİĞER ÜCRETLER, KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ, OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ, RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ, FON VERGILERİ, MÜLGA MADEN FONU, KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ, MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU, PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ, HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ, SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ, HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ, EĞİTİM,GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ, MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ, FON PAYI, PİŞMANLIK ZAMMI, E.KATKI PAYI, ÖZEL İŞLEM VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ, VERGİ YARGI HARÇLARI, GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI, ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ, ALINAN DİĞER FAİZLER, SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU, KONUT FONU, KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ,

CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ),

USULSÜZLÜK CEZASI, ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI, KUSUR CEZASI, AĞIR KUSUR CEZASI, KAÇAKÇILIK CEZASI, VERGİ ZİYAI CEZASI, VUK 112/4 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ, EK GELİR VERGİSİ, EK ÜCRET GELİR VERGİSİ, EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ, EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ, FAİZ VERGİSİ, EK EMLAK VERGİSİ, GELİR DAHİLİ TEVKİFAT, EK KURUMLAR VERGİSİ, KURUM DAHİLİ TEVKİFAT, MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V., ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V., 4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ, MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ, GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ, GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ, GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ, Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı, TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ, TEKEL SAFİ HASILAT, TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT, İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ, NOTER HARÇLARI, MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR), ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE), ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ), MÜNFERİT KURUM E. D. V., NET AKTİF VERGİSİ, KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ, ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ, EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT, NÜFUS PARA CEZASI, SEÇİM PARA CEZASI, ASKERLİK PARA CEZASI, MAHKEME PARA CEZASI, 1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI, 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI, TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI, TURİZM PARA CEZASI, TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI, ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI, ESNAF S.HARÇ, GÜMRÜK VERGİSİ, YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI, BİLİRKİŞİ ÜCRETİ, TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI, YILLIK TONAJ HARCI, KUR FARKI HESABI, YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI, KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI, İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI, GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI, DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI, DİPLOMA HARCI, EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, EK TAŞIT ALIM VERGİSİ, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, TAŞIT ALIM VERGİSİ, YİYECEK BEDELLERİ, TEMİNAT O. YAPILAN THS., İADELERDEN ALACAKLILAR, HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR, MERA FONU, MERA FONU PARA CEZASI, MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ, TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK, DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ, TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ, DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ, TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ, PETROLDEN DEVLET HAKKI, TİCARET SİCİL HARCI, MADENLERDEN DEVLET HAKKI, OYUN KAĞIDI GELİRLERİ, TAPU VE KADASTRO HARÇLARI, PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI, TRAFİK HARÇLARI, YARGI HARÇLARI, GEMİ VE LİMAN HARÇLARI, DİĞER HARÇLAR, DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ, TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR, İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR, YEM ANALİZ ÜCRETİ, ŞEKER FİYAT FARKI, AKARYAKIT FİYAT FARKI, BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ, MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR), DİĞER PARA CEZALARI, ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR, FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR, SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU, TRAFİK CEZALARI, ELEKTİRİK ENERJİ FONU, TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN ÇIRAKLIK FONU, 2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR, ÇEŞİTLİ GELİRLER, PETROLDEN DEVLET HİSSESİ, YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ, RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ, EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI,4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ, HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI, KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI.