Prof. Dr. Yavuz Kaya, duygu ve düşüncelerimin tercümanı olmuş; “Hele bir düşünün…” demiş.
Ondan önce benim de sorularım var.
Hele önce benim sorularım üzerinde bir düşünün; sonra Kaya Hocamın soruları üzerinde düşünür, yorum yaparsınız.
Benim sorularım da şöyle:
* Yaptığımız yanlışlarla hem kendi kuşağımızın hem gelecek kuşakların vebali omuzlarımızda.
* Biz bu vebalin neresindeyiz?
* Neden seçme özürlüyüz?
* Neden gerçekleri görmekten aciziz?
* Batı dünyası uzayda cirit atarken, biz neden, niye yerlerde sürünüyoruz?
* Nerede, niçin, niye hata yapıyoruz? Yaptıklarımızın hata olduğunu bile bile yapmakta neden ısrar ediyoruz?
* Yaptığımız yanlışların ne zaman ayırdına varacağız?
* Ve ne zaman yaptığımız yanlışlardan döneceğiz?
* Daha doğrusu döne(bile)cek miyiz? Yoksa dünyanın sonu gelene dek aklımızı kullanmayı öğrenemeyecek; tarikatların, cemaatlerin, yobazların oyuncağı olmaya devam mı edeceğiz?
* Neden Ulu Önder Atatürk’ün ölümünden bu yana sefilleri oynuyoruz?
* Neden üretmiyor, üretemiyor, üretmeyi öğrenmiyoruz?
* Neden asalağız?
* Ve neden asalak kalmakta direniyoruz?
Bunlar benim sorularım.
Bir de Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yavuz Kaya Hocamın soruları var.
Hocam da şunları soruyor.
* * *
* Her türlü olanağa ve yetkiye sahip olmalarına karşın neden ağır bir ekonomik yıkım yaratıldı?
* Neden varlıklarımız satıldı?
* Neden altın rezervimize kadar ihtiyat akçemiz harcandı?
* Neden inanılmaz bir dış borç yaratıldı?
* Neden Londra mahkemeleri yetkili kılındı?
* Neden maliyetinin çok üzerinde alt yapı çalışmaları yapıldı, 30 yıllık garantiler verildi (hem de) enflasyona indeksli kur ile?
* Neden Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor?
* Neden T.C. tabelası kaldırıldı?
* Neden sınır güvenliği yok?
* Bunca sorunumuz varken, kendi aç karnımızı bile doyuramazken milyonlarca vasıfsız sığınmacı neden ülkeye dolduruldu?
* Ülkenin demografik yapısı neden bozuldu?
* Neden devlet kurumları yok edildi?
* Neden kuvvetler ayrılığı kaldırıldı?
* Neden denge-denetleme mekanizmaları kaldırıldı?
* Neden vergilerimizin akıbetinin hesabı verilmiyor?
* Neden Milli Güvenlik Güçleri sistemi değiştirildi?
* Neden askeri okullar ve askeri hastaneler kaldırıldı?
* Neden bazı savunma sanayi kuruluşları satıldı ve üretim yapamaz hale getirildi?
* Neden ülkenin telekomünikasyonu satıldı?
* Neden eğitim sistemi laik sistem dışına çıkarıldı?
* Neden orta ekonomik sınıf yok edildi?
* Neden üniversitelerin kalitesi düşürüldü?
* Neden sağlık sistemi kötü?
* Neden anayasa hükümlerine uyulmuyor?
* Neden uyuşturucu ve mafyanın merkezi olduk?
* Neden bağlı olduğumuz AİHM kararları uygulanmıyor?
* Neden tarikat ve cemaatler holdingleşip devlete yerleştirildi?
* Neden ortak akıl devre dışı bırakıldı?
* Neden yetişmiş insan gücümüzü kaybediyoruz?
* Neden üretim ekonomisinden vazgeçildi?
* Neden kendimize yeten tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olduk?
* Neden bu kadar çok gaz, petrol nadir element kaynakları keşfedilirken (!) enerjide dışa bağımlılık arttı?
* Neden yıllar öncesinden bir varlık fonu oluşturuldu ve sorgulanamaz kılındı?
* Neden Biden ile baş başa yapılan görüşmeye dış işleri bürokratları alınmadı?
* Neden Afgan, Pakistan, İran, Suriye ve diğerleri akın akın ülkeye girmeye başladı? Ve iktidar, bu girişlere neden izin veriyor?
Hele bir düşünün bakalım?