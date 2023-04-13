Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı.

Ocak-Mart 2023'te ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 2,5 artarak 61,6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 255,7 milyar dolara dayandı.

Mart 2022'de yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 0,8 azalışla 1 milyar 997 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalışla 5 milyar 204 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün marttaki ihracatının 1,4 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 165 milyon dolarla Bursa ve 129 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-mart döneminde yaptığı 5,2 milyar dolarlık ihracatının da 3,7 milyar doları İstanbul'dan, 430 milyon doları Bursa'dan ve 354 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.