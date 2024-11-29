Alaca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, kar yağışı sebebiyle yaban ve sokak hayvanları için harekete geçti. Öğrenciler, doğadaki canlıların yaşamına destek olmak amacıyla okul bahçesinde hazırladıkları yiyecekleri ve su kaplarını, okul çevresindeki parklara, ormanlık alanlara ve sokaklara bıraktılar.
Öğrenciler, bu tür projelerle toplumsal farkındalığı arttırmak istediklerini belirterek, çevreyi korumanın sadece insanlar için değil, tüm canlılar için önemli olduğunu ifade ettiler.

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Editör: İHA AJANS