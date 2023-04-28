Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı M. Fatih Şerbetçi, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, güvenli bir gelecek ve sürdürülebilir bir hayvansal üretim için yetkilileri ve toplumu göreve çağırdı.

M. Fatih Şerbetçi’nin açıklaması şöyle:

“Dünya Veteriner Hekimler Günü her yıl Nisan Ayı’nın son Cumartesi Günü kutlanmaktadır. Bu yıl 29 Nisan’a denk gelen gün için, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliği(HealthforAnimals) her yıl olduğu gibi bu yılda bir tema belirledi.

Tema adeta ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulanların bir özeti gibidir:

‘Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması’

Temanın seçilmesinin amacı özet olarak; ‘Veteriner hekimlik, çalışma alanları yönüyle son derece zor, zahmetli, riskli ve stresi yüksek bir meslektir. Veteriner hekimler bu zorlu fiziksel ve zihinsel şartlara rağmen özveriyle görevlerini yapmaktadırlar. Stres, tükenmişlik ve diğer sağlık sorunları, özellikle pandemi ortamıyla birlikte son yıllarda daha da artmıştır. Veteriner hekimler bu anlamda kişisel sağlık ve zindeliklerini sürdürmek için uygun araçlara ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Stres şartlarına dayanıklı veteriner hekimler; çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri günlük zorluklar ve krizlerin de üstesinden gelebilecek donanımda olurlar. Ancak dayanıklılık, bireysel olarak yalnızca veteriner hekimlerin bir sorumluluğu değildir. Yeterli eğitim, öğretim, rehberlik ve meslektaş dayanışmasını sağlamak için dernekler, kurumlar ve yetkili otorite / kamu tarafından da uygun destek gerektirir. Ayrıca, veteriner hekimlerin karşılaştığı zihinsel ve fiziksel zorlukları iyi anlamak için de sürekli araştırma yapmak gereklidir. Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı savunucuları gerektirir” denilmektedir.

Tüm Dünya’da veteriner hekimler, hayvan sağlığı, global açlığın önlenmesi, zoonoz ve pandemilerin önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, çevre ve biyoçeşitliliğin korunması ve nihayet toplum sağlığı için adeta bir sigorta olarak görülmekte, pandemiden sonra özel bir ilgi görmektedirler.

Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz, güvenli bir gelecek, sürdürülebilir bir hayvansal üretim, hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre için artık veteriner hekimleri görün, uyarılarına kulak verin.

Sorunlara dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için 29 Nisan saat 11.00’de Ankara’da Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya geleceğiz. Tüm meslektaşlarımızı, üreticileri, hayvan severleri bizim için önemli olan bugünde yanımızda görmeyi isteriz. Kamuoyuna saygılarımızla.”

(Aliye ÖNCEL)