Bir süre önce Tarım Bakanlığı’nın talimatı ile kurban bayramı öncesi hastalıkların önlenmesi amacı ile kapatılan Çorum Hayvan Pazarı’nın 25 Haziran 2023 günü açılacağı belirtildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından hayvan pazarı ile ilgili yapılan açıklamada; “Çorum Merkez Hayvan Pazarı 25 - 29 Haziran 2023 tarihleri arasında açılacak olup, belgesiz hayvanlar ile karantina bölgesinde olan hayvanların pazara getirilmemesi gerekmektedir. 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren de ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatılacaktır. Yetiştiricilerimize duyurulur” görüşüne yer verildi.