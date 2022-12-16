Adalet Ucar’ın eşi, Gülhan Yıldırım, Ferdan Ucar, Feral Büğdüz ve Seval Ebil’in babaları, Vergi Dairesi’nin emekli şeflerinden Hikmet Ucar’ın ağabeyi, Mehmet Yıldırım, Mahmut Büğdüz ve Murat Ebil’in kayınpederleri, CHP 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun eniştesi (ablasının eşi) olan Hayri Ucar’ın cenazesi, Ulucami’de Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

1957 yılında yayınlanmış “Dilara” isimli bir şiir kitabı bulunan ve şiirleri yer yer ÇORUM HABER’de yayınlanan ve Çorum’un geçmişinde izi olan kültür insanlarından birisi olan Hayri Ucar’ın cenaze törenine 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP eski İl Başkanları Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Öte yandan önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden Sariye Ceylan da Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)