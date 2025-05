Çorum Belediyesi tarafından 2 Mayıs Cuma günü açılacak olan sistemle, kurban bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Çorum Belediyesi resmi web adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabilecek. Kurban bağışında bulunanların kurbanlıkları, Kurban Bayramı'nın 3. günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesimi yapılarak, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine, taze et olarak ulaştırılacak.

KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 14.500 TL

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi’nde "Online Kurban Bağışı" uygulamasının bu yılda devam ederek sistemin 2 Mayıs Cuma günü açılacağını duyurdu.

Bu yıl kurban bağış bedelinin 14 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklayan Çöplü, “İki yıldır düzenlediğimiz ‘Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize’ sloganıyla başlayan kampanyamız, taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize de katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz dilerlerse vekâleten kesilmesini istekleri kurban bağışlarını, https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden başvuruda bulunarak bu hayra ortak olabilirler. Sisteme girdiklerinde kurban bağış âdetini, kendi belirledikleri sayıda seçerek, birden fazla kurban bağışında da bulunabilirler. Allah’ım yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm hayırları kabul etsin. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun.” dedi.

“ÇORUM’DAKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK”

Başkan Yardımcısı Çöplü, vatandaşların online olarak 2 Mayıs Cuma gününden itibaren https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceklerini açıkladı.

Çöplü, bağışlanan kurbanların bayramın üçüncü günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesileceğini belirterek, kesilen bağış kurbanlıklarının yine aynı gün paylanarak Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla belediyenin sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere taze et olarak ulaştırılacağını söyledi.

