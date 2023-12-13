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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında yapılan törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Aliyev, babası Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı. Resmi tören sonrası halkın ziyaretine açılan Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.



BAĞCI’DAN ÇİÇEK

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Cahit Bağcı da büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Bakü Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: “Azerbaycan’ın UmummilliLideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yıldönümünde, Büyükelçilik, Askeri Ataşelik, Müşavirlikler, ilgili ve bağlı kuruluşlarımız ve STK’ların katılımıyla Fahri Hıyaban’da kabri başında anılmış; Büyükelçimiz Anıt mezara çelenk ve kırmızı güller bırakılmıştır” görüşüne yer verildi.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti. Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" ünvanıyla yaşatılıyor.



ANKARA’DA ANMA

Öte yandan Ankara'da da Haydar Aliyev doğumunun 100. ve ebediyete intikalinin 20. yılında düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'nın (TADİV) ev sahipliğinde, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hacettepe Üniversitesi ve BUTA Gençlerin Dayanışma Derneği işbirliğinde “Ulu Önder Haydar Aliyev'i Doğumunun 100. ve Ebediyete İntikalinin 20. Yılında Anma Toplantısı”na Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Haydar Aliyev'in Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Dilare Seyitzade'nin konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'daki program, saygı duruşu, iki ülkenin marşları ve Aliyev'e ilişkin video gösterimiyle başladı. Etkinlik konuşmalarla son buldu.