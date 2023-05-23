Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan “Yeşilırmak ve Batı Karadeniz Havzaları Kuraklık Yönetim Planı”nın kapanış toplantısı Çorum’da gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de düzenlenen toplantıya Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, havzanın kapsadığı illernden vali yardımcıları, DSİ müdürleri, sivil topum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda konuşan Afire Sever, nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi etmenlerden dolayı kişi başına düşen su miktarının azaldığını belirterek, “Türkiye, Falkenmark İndeksi'ne göre su stresi altında bir ülke. Çünkü kişi başına günlük 1313 metreküp su düşüyor. Eğer bu binin altına düşerse, su kıtlığı çeken, 1700'ün üzerine çıktığında da su zengini bir ülke olacağız” dedi.

Türkiye'de 2011'de Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kurulduğunu aktaran Sever, kurumda Avrupa Birliği normlarına uygun, bilimsel yöntemler kullanarak havza bazında taşkın yönetimi ve su tahsisi planları yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin son dönemlerde kuraklık tehlikeleri yaşadığına dikkati çeken Sever, göllerde su çekilmelerine bağlı hidrolojik kuraklık görüldüğünü, 6 hafta önce başlayan yağışların bir hafta gecikmesiyle tarımsal kuraklığın da yaşanabileceğini vurguladı.

Her gün barajların doluluk oranlarını takip ettiklerini dile getiren Sever, “Her geçen gün iklim değişikliği etkileri nedeniyle kuraklıklar yaşıyoruz. Bu bazen tarımsal, bazen meteorolojik, bazen hidrolojik kuraklık şeklinde oluyor. Buna 'dur' dememiz, iklim değişikliğiyle barışık olmamız, uyum kapasitemizi artırmamız lazım” dedi.

Türkiye’nin yarı kurak iklim kuşağı içerisinde olduğunu kaydeden Sever, “İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi konusunda projelerimizi tamamladık. Her havzada su-nüfus projeksiyonlarını yaptık. Bugün itibarıyla 14 havzamızda su-nüfus projeksiyonlarına baktığımız zaman, maalesef kuraklıkla can çekişiyor. Belirli tedbirleri alırsak bu havzalardan bir kısmını kurtarabileceğiz. Dolayısıyla hayatımızı suya göre planlama vaktimiz geldi ve geçiyor” şeklinde konuştu.