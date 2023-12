Tahmini Okuma Süresi: dakika

Farkındalık oluşturmak açısından “Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız” diyen Milletvekili Ahlatcı, engel durumunun, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal bir konu olduğunu kaydetti.

Milletvekili Ahlatcı, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli kardeşlerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarihtir. Geleceğe güvenle bakan güçlü toplum için engelli kardeşlerimizin taleplerini gidermek önemli. Engelli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkân ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları, topluma etkin bir şekilde katılmaları, devletimizin ve tüm toplumun görev ve sorumluluğundadır. Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli kardeşlerimizin herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, taleplerini çözme ve cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerinin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklemesidir. Engelli kardeşlerimizin toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, taleplerine sahip çıkmak devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biridir. Bu sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi için istatistiki verilere ihtiyaç bulunmaktadır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli kardeşlerimizin umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek, en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir.”

“İNSANLIĞA ÖRNEK OLACAK PROJELERE İMZA ATIYORLAR”

“Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve başarısı için yaşamımızın her alanında ülkemize ve bütün insanlığa örnek olacak projelere imza atan engelli Kardeşlerimiz bütün zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar, kuşkusuz her türlü takdirin üzerindedir. Bizler de engelli bireylerimizin kendilerine sağlanan imkân ve destekler sayesinde neleri başarabileceklerini yakından takip ediyor ve onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünyaya engelli bireylerimiz açısından bakabilmek için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, karşılaştıkları her türlü güçlüğe rağmen bıkmadan, yılmadan azimle çalışan, onurlu duruşları ve başarılarıyla hepimize örnek olan engellilerimizin “Dünya Engelliler Günü”nü canı gönülden kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı, huzur dolu bir hayat diliyor, bütün engelli kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”