Emekli Öğretmen, Müteahhit Haydar Kurşun ve TKİ den Emekli İbrahim Halil Kurşun’un kardeşi, Burak Otomotiv sahibi Eyüp Arslan’ın Eniştesi, Osmancık Belediyesi’nden emekli Hamiyet Arslan Kurşun’un eşi, Tunahan ve İpek Kurşun’un babası, merhum imam hafız Hacı Lütfi Kurşun’un oğlu olan Hayati Kurşun geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Merhumun Cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip Osmancık Beyler Çelebi (Büyük Cami)de kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Asri Mezarlık’ta son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

