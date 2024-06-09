Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Velipaşa Hanı dolup taştı.

Çorum Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sohbet ve şiirleriyle pek çok insanın beğenisini kazanan yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” adlı şiir ve söyleşi programıyla Çorumlularla buluştu.

Velipaşa Hanı’nda gerçekleşen etkinliğe Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Şiirle birlikte divan edebiyatından da örnekler veren Hayati İnanç, gönüllere hitap eden konuşmasıyla vatandaşları mest etti.

Program sonunda Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, Hayati İnanç’a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ