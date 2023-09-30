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Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi, Bağcılar 97. Sokak. Bahar apartmanında bir güvercin, apartman havalandırmasında mahsur kaldı. Sesi duyan apartman sakinleri güvercini bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren kurtarma operasyonu sonrası bulunduğu yerden çıkarılan güvercinin 2 gündür havalandırma boşluğunda kaldığı öğrenildi.

Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen güvercinin sağlık kontrolünün ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.