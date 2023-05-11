AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül, ilimizde görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın yanı sıra ilimiz yerel gazete, internet siteleri ve ajansta çalışan basın mensupları yoğun katılım sağladı.

Toplantıda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay birer selamlama konuşması yaptı. Daha sonra ise Zeki Gül basına teşekkür ederek bir konuşma yaptı. Konuşmasında milletvekili olduğunda Çorum’a gelmesi için çalışacağı en önemli yatırımın demiryolu ve havaalanı olacağını kaydeden Gül; “Ben zaten geçmişten beri sıkı takipçi olan bir insanım. Seçilirsem bu işin de takipçisi olacağımın sözünü veriyorum” dedi.

“Çorum’daki gazeteci arkadaşlarımın çalışmalarını, davranışlarını, adamlıklarını ve aynı zamanda meslek ahlakını, onurunu hiçe saymadan gazetecilik yaptıklarını gördüğüm için, hemşehrilerimiz ve bizim aramızda köprü vazifesi oldukları için çok teşekkür ediyorum” diyen ve aday adaylığı sürecinde basının kendisine katkısını açıklayan Zeki Gül: “Milletvekilliği seçimlerinde bir çok kriter vardır ve bunlardan biri de kamuoyudur. Bir diğeri ise teşkilat temayülüdür. Çorum basını kamuoyunu manipüle edecek çalışmalardan uzak durduğu için parti içinde objektif bir kamuoyu fikri oluşmuştur. Bizimde kamuoyu desteğimiz iyi olduğu için adaylığımıza katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın objektif gazeteciliğinden dolayı ben aday oldum” dedi.

Seçim sürecinde ilimizde güzel bir çalışma yürüttüklerini, siyasi üslubunda çok sert ve hırpalayıcı, ötekileştirici bir özellik bulunmadığını, seçim çalışmasında da bunu ortaya koyarak herkesi kucakladıklarını, kimseyi ötekileştirmediğini ve bunun sonucunda da Çorum’un tüm kesimlerinin kendisini bağrına bastığını hissettiğini belirten Zeki Gül, seçilmesi halinde herkesi kucaklayıcı siyaset anlayışını sürdüreceğini ve tüm Çorumluların oyuna talip olduğunu dile getirdi.

AK Parti adayı Zeki Gül bugüne kadar yaptığı görevlerin kendisine ekonomik olarak farklı bir kazanım sağlamadığını, milletvekili seçilmesi halinde de bu durumun böyle olacağını ve her yıl ekonomik tablosunu şeffaf bir şekilde tüm Çorumlu hemşehrilerine açıklayacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)