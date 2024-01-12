Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamaya göre, Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan 2.634 hektarlık alanda Hitit uygarlığının merkezi Hattuşa’nın kalıntıları bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği söz konusu alanın Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından işletildiğinin belirtildiği açıklamada, “Alanda idaremiz tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) 2020 Budaközü Vadisinin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi sunulmuş olup, proje 2021 yılında destek alan proje kapsamında değerlendirilmiştir. Proje bütçesi DOKAP (proje maliyetinin % 70’i), Çorum İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız 11. Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Söz konusu proje Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2022 yılında Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı Budaközü Vadisi Yürüyüş Yolu Yapım İşi ile Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı Hattuşa Ören Yeri Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır.

2023 yılında alanı 30.246 kişi ziyaret etmiştir” denildi.