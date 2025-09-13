Hititlere başkentlik yapan ve Anadolu’nun en önemli tarihi merkezlerinden biri olan Hattuşa ören yerini ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

2006 yılından bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında aralıksız sürdürülen kazılar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, incelemelerinin ardından Boğazkale Müzesi’ni ziyaret etti. Burada Anadolu’da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan “Hapalki: Demir” sergisini gezen Vali Çalgan, daha sonra Kazı Evi’nde gün yüzüne çıkarılan eserleri inceledi.

“HATTUŞA, DÜNYA TARİHİNİN MERKEZLERİNDEN BİRİ”

Vali Ali Çalgan, Hattuşa’nın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün ilimizin önemli ören yerlerinden Hattuşa’dayız. Hititlerin başkenti olan Boğazkale’deyiz. Hattuşa, Hititlere başkentlik yapmış bir şehir. Yaklaşık 3.500 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerinden biri Hitit İmparatorluğu’ydu. Hattuşa’da bugüne kadar çok önemli eserler bulundu ve halen kazı çalışmaları devam ediyor.”

“DEMİRİN İNSANLIĞA ARMAĞAN EDİLDİĞİ TOPRAKLARDAYIZ”

Boğazkale Müzesi’ndeki ziyaretine de değinen Vali Çalgan, “Bugün burada, bu yıl Türkiye’de açılan önemli sergilerden birini müze yetkililerimiz ve kültür müdürümüz ile birlikte gezdik. Burada, demirin ilk işlendiği ve keşfedildiği, insanlığa armağan edildiği topraklardayız. İlk aletlerin, araç gereçlerin ve savaş gereçlerinin örneklerini hep birlikte gördük, hikâyelerini dinledik.” dedi.

“HERKESİN HAYRANLIKLA GEZEBİLECEĞİ BİR YER”

Vali Çalgan, hem ören yerleri hem de müze için davette bulunarak, “Burası, herkesin hayranlıkla gezebileceği bir yer. Hem ören yerlerindeki hem de müzedeki eserleri görebilirsiniz. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Vali Çalgan’a, Boğazkale Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Kazı Koordinatörü Dr. Önder İpek, Kazı Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Metin Alparslan eşlik etti.