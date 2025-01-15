İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda, bir sosyal medya hesabından "Samsun'da otobüs şoförü, aniden şerit değiştiren tankeri zamanında fark edince faciadan dönüldü" şeklinde yazılı ve görüntülü paylaşım yapıldığı fark edildi.

Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, 12 Aralık 2024 tarihinde Samsun-Çorum kara yolu 57. kilometre Toptepe mevkisinde tırın kontrolsüz şerit değiştirerek yolcu otobüsünü sıkıştırdığını tespit etti.

Bölge Trafik Şube Müdürlü ekipleri, tır sürücüsüne "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan 1506 lira trafik cezası uyguladı.

Emniyetten paylaşılan görüntülerde, tırın, yolun solunda seyir halindeki otobüsü sıkıştırdığı anlar yer aldı.

Editör: AA AJANS