Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Camilerde Kur’an Öğrenimi” projesi kapsamında İl Müftülüğü Hastane Mescidi din görevlisi Ahmet İpek tarafından 5 ay süreli Kur’an-ı Kerim öğrenme kursu düzenlendi. Mesai saatleri dışında haftanın 5 günü verilen kurs sonunda başarılı olan 20 hastane personeline, konferans salonunda düzenlenen program ile belge verildi.

Kursiyerlerden hastane personeli Ömer Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fikri Özdemir, bazı doktorlar ve hastane personeli ile Müftülük hastane manevi rehberi ve hastane mescidi din görevlisi katıldı.

Müftü Biçer, Ramazan Ayı’nda Allah'ın kelamı Kur'an'ı öğrenen hastane personelini tebrik ederek belgelerini takdim etti.