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AK Parti iktidarının yaklaşık 7 yıldır yapamadığını yaparak, temsili bir temel atma töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Tahtasız, Çorum’un devlet hastanesinin 2 bin 563 gündür, yani yaklaşık 7 yıldır kapalı olduğunu hatırlattı.

Açıklamasında hükümeti hedef alan Tahtasız, şu ifadelere yer verdi: “50 yıl boyunca Çorumlulara hizmet veren Çorum Devlet Hastanemiz 2017 yılı Eylül ayında depreme dayanıksız olduğu için kapatıldı. İl Başkanlığım sürecinde Çorum Devlet Hastanemizin açılması için yaptığımız eylemler sonucunda dönemin AK Parti Milletvekilleri 30 Kasım 2020 tarihinde yaptıkları açıklamada; “Müjde! Çorum Devlet Hastanemiz 2021 yılının sonunda açılacak” dediler. Fakat bırakın açmayı, hastanenin ilk ihalesini dahi 2022 yılının sonunda 12 Aralık’ta yapılabildi. Yani ilk ihalesi dahi kapatıldıktan ancak 5 yıl sonra yapılabildi. İkinci ihalesi; 17 Mart 2023’te, üçüncü ihalesi; 22 Ağustos 2023’te ve son ihalesi de birkaç gün önce 29 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. Ne hikmetse bu ihalelerin dördünde de hastaneyi yapmak isteyecek bir tane müteahhit çıkmadı.”



“SAĞLIK BAKANI GELSİN ÇORUM SOKAKLARINDA GEZSİN”

“Devlet hastanesi olmayan il olur mu?” diye soran Tahtasız, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Sağlıkta devrim yaptık diyen AKP iktidarında oluyor maalesef. Çorum’un devlet hastanesi 2 bin 563 gündür, yani yaklaşık 7 yıldır kapalı.

Çorum merkezde 300 bin kişi yaşıyor. Toplam nüfusumuz 530 bin. 530 bin kişi tek bir hastaneye mahkum edilmiş durumda. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tek başına Çorum’un ihtiyacını karşılayamıyor. İlimizde toplam uzman hekim sayımız 315 kişi. Yani bir doktora 1680 kişi düşüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önergemize verdiği cevapta “Çorum’da doktor eksiği yok, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmıyor” diyor. Sayın Bakan gelsin Çorum’un sokaklarında gezsin, vatandaşlara sorsun sağlık hizmetlerinden memnunlar mı diye? Sayın Bakan gelsin Çorum’da neden devlet hastanesi yok diye bir sorgulasın. Sayın Bakan ya yanlış bilgilendiriliyor ya da Çorum’dan bi haber.

Bu mu sağlıkta devrim? Vatandaşlarımız ultrason, emar için aylar sonrasına sıra alabiliyor. Keza ameliyatlar için de durum aynı. Hepinizin bildiği gibi iktidarın meşhur müteahhitleri var. Türkiye’deki bütün ballı ihaleleri bu müteahhitler alıyor.



“İTİBARDAN TASARRUF EDEMEYENLER SAĞLIKTAN TASARRUF EDİYOR”

Çorum Devlet Hastanesi ihalesinde rant yok diye mi kimse girmiyor? Bakanlık neden ısrarla aynı şartname ile ihale yapıyor? Bu ihalenin ilanı neden yayınlanmıyor? Neden kimseye duyurulmuyor? Siz söz verdiğiniz halde Çorum Devlet Hastanesi’ni yapmak istemiyor musunuz? İtibardan tasarruf etmeyenler sağlıktan tasarruf etmeye çalışıyor. Çorumlular bir an önce Devlet Hastanesi’ne kavuşmak istiyor. Çorumlular artık aylarca sıra beklemek istemiyor. Tedavi için Ankara’ya gitmek istemiyor.

Çorum’da doğmuş büyümüş, bu şehrin bir evladı olarak ben de Çorumlu hemşehrilerimizin bu haklı talebini bir kez daha yüksek sesle dile getiriyorum. Madem öyle biz temeli atalım, gerisini iktidar halletsin dedik ve bugün burada toplandık.

Biz şimdi AKP iktidarının yaklaşık 7 yıldır yapamadığını yaparak, temsili bir temel atma töreni yapacağız. Gelsinler bizim attığımız temelimizin üstüne hastaneyi inşa etsinler. Verdiği sözleri yutmasınlar. Halkımızı daha fazla kandırmasınlar.”