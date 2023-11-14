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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın hastane ihalesinin yapıldığını duyurmasının ardından AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hem hastane inşaatının projesini paylaştı hem de “200 Yataklı Devlet Hastanemiz Şehrimize Hayırlı Olsun” dedi.



Çorum’un hasta yükünü azaltarak daha konforlu bir sağlık hizmeti sağlamak için eski Devlet Hastanesi’ni yenileyerek halkımızın hizmetine sunduklarını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı yaptığı paylaşımda: “Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye 2 adet teklif gelmiştir.

Teklifler değerlendirildikten sonra en kısa sürede inşaat aşamasına geçecektir. Devlet Hastanemizin yenilenmesi için desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sn Dr. Fahrettin Koca, AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sn Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanımız Sn Murat Günay ve Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. YaparsaAKPartiYapar” görüşüne yer verdi.