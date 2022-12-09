Açılışa Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İl Temsilcisi Murat Yurt, servis doktor ve hemşireleri, görevli personel ve çocuk hastalar ile aileleri katıldı.

Oluşturulan oyun alanı hakkında bilgi veren Çocuk Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi Serap Karal, çocuk oyun alanının, hasta çocukların eğlenmeleri için yaptırdıklarını belirtti.

“Çocuklar burada eğlenirken motivasyonları artacak ve hastalıkları daha hızlı yeneceklerdir” diyen Karal, çocukların oyun oynarken hastalıklarını unuttuklarını ve bu durumun iyileşmelerini hızlandırdığını söyledi.

Karal, oyun alanının oluşmasında katkısı bulunanlara teşekkür ederken, “Oyun çocukların en gerçek uğraşıdır” dedi.

Açılışın ardından serviste yatan çocuklarla birlikte pasta kesildi.

(Tugay GÖKTÜRK)

