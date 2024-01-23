Hasene Göktürk Damar (58) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



Osmancık eşrafından emekli Secaattin Göktürk ile Münevver Göktürk’ün kızları, Berkay Damar’ın annesi, Turan Damar, Ahmet Damar, Nebahat Damar Merde ve Abdurrahman Merde’nin yengeleri olan merhumenin cenazesi Akşemsettin Cami’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.



Öte yandan aynı yerde Eskiekin Köyü’nden gelme Faruk Özyılmaz’ın eşi, Mehmet ve Uğur Özyılmaz’ın anneleri olan Satı Özyılmaz’ın da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhumelere Alah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.