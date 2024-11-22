1950’li yılların hem bir köy yaşamı hem bakırcılık tarihi ile ilgili bir etnografik birikim ve orta gelirli bir Çorum evindeki bir odanın malzemelerinin bir araya geldiği “Hasan Tuluk Etnografik Eserler Koleksiyonu” 24 Kasım Öğretmen Günü’nde görücüye çıkacak.

Sergi açılışı öncesi “müze salon”da yer alan etnografik eserler ile ilgili bilgi veren Hasan Tuluk, eserlerin 3 bölümden oluştuğunu belirterek, “Koleksiyonumuz 3 bölümden oluşuyor. Köy yaşantısı, 1980’li yıllarda Çorum bakırcılık sanatına dair malzemeler ve eserler ile 1950’li yıllarda halkımızın mütevazi evinin bir köşesini oluşturan bir müze salonu oluşturduk. Yaşayan bir kültür noktasında bu hizmetlerimizi veriyoruz. Çorum’un bir Etnografya Müzesi’ne kavuşması noktasında bana düşen görevi yaptığıma inanıyorum” şeklinde konuştu.



Her bir parçanın ayrı bir kıymeti olduğunu anlatan Tuluk, Çorum’da bir etnografik müzenin olmasının hem gurur hem de mutluluk verici olduğunu aktardı.

Müze salonun içerisinde metalin sanata dönüştüğü atölyesini de tanıtan Tuluk, yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Kültür Bakanlığı “Yaşayan İnsan Hazinesi” olan ve muhteşem eserleriyle yıllar yılı Çorum’un yüzünü ağartan Hasan Tuluk, tüm Çorum halkını ve sanatseverleri 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 12.30’da Bahçelievler Yeşilyurt Park Sokak Tulukazade Apartmanı’nda yapılacak Hasan Tuluk Etnografik Eserler Koleksiyonu açılışına davet etti.