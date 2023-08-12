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Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Osman Öztürk, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Çorum’un kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında içerisinde soku, arsana taşı, çamaşır taşı ve tarihi sokak çeşmesinin bulunduğu proje Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, oğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Ömer İskender Tuluk ve mimar olan torunu Evinay Elif Tuluk tarafından tamamlandı.

Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehrin en eski mahallelerinden biri olan Yavruturma Mahallesi’nin, şehir kültürünün olduğu, çok kıymetli insanların geçmişte yaşadığı özel bir mahalle olduğunu kaydetti.

Mahalleye yapılan hizmetler ile ilgili vatandaşlara bilgilendirmede bulunan Aşgın, Garip Dede Sokak üzerinde bulunan boş alanın değerlendirilmesi konusunda ise Metal Sanatçısı Hasan Tuluk’dan yardım istediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’da Hasan Tuluk Kültür Parkı Projesi’ınde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Mahallemizin daha da güzelleşmesi adına da ben Çorum Milletvekili olarak banada bir görev düşerse her zaman tüm Çorum’un emrindeyim” ifadelerini kullandı.

Projenin danışmanlığını yürüten Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, “Kentimizle ilgili yıllardır hayalini kurduğum ve bunu ailemle birlikte bu güne kadar kentimize bir çok alanlarda hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşadım” dedi.

Dede, baba ve torun olarak projeyi tamamladıklarını kaydeden Tuluk, “Böyle bir eseri bu gün sizlere, halkımıza sunacağız. Bu bir armağandır. Sizlere, mahallemize bir armağandır. Korunması noktasında çok düşündük. Zaman değişiyor. İnsanlara artık bazı şeyleri kabul ettirme noktasında bir sorumluluk aldık. Şurada görüldüğü gibi kamera sistemi ile insanlarımızın, halkımızın artık bu konudaki hassasiyetlerini, oraya zarar verecek insanlara küçük uyarılarla, bunun geleceğe taşınması konusunda faydalı olacağına yürekten inanıyorum” diyerek projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen parka vatandaşların ilgisi yoğun oldu.