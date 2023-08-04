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Çorum Belediyesi’nin Garip Dede Sokak’ta uyguladığı “Yitik Mirası Canlandırma Projesi”nde açılış tarihi değişti. Hasan Tuluk Kültür Parkı 11 Ağustos Cuma günü açılacak.

Çorum’un kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirası, Çorum Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeyle gelecek nesillere aktarılacak. Geçmişte kullanılan soku, arsana, çamaşır taşı ve tarihi sokak çeşmesinden oluşan kültür parkı, adeta bir açık hava müzesi haline geldi. Projenin son aşamasında, soku, arsana ve çamaşır taşında çalışan insan ve hayvan figürleri de yerlerini aldı. Projenin danışmanlığını yürüten metal sanatçısı Hasan Tuluk’un adını taşıyan kültür parkının açılışı 11 Ağustos Cuma günü yapılacak.