52 yaşındaki Hasan Börekçi, 24 Ağustos 2024 tarihinde Kırıkkale'nin Delice ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Kırıkkale İktisat Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Börekçi, yaşam savaşını kaybetti.

Acı haber, Börekçi'nin ailesi ve yakınları başta olmak üzere, sanayi sitesindeki esnaf arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Börekçi’nin cenazesi Çorum’a getirilerek, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ