Boğazkale’nin ilk turistik tesisi Aşıkoğlu Otel ve Dinlenme Tesisleri’nin kurucusu, Cengiz Aşıkoğlu’nun babası Hasan Aşıkoğlu (88) bugün saat 14.00 sıralarında 11 aydan beri Alzheimer tedavisi gördüğü Sungurlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Meryem Aşıkoğlu’nun eşi, 4 çocuk babası Hasan Aşıkoğlu’nun cenazesi yarın Boğazkale Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Boğazkale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi