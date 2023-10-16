Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kalayoğlu, “Oyun Kenti İskilip 1-2”, “İskilip Ağzı Sözlüğü” ve “İskilip Sözlü Kültürü” kitaplarıyla, Koşan ise “İskilip Evleri” konulu araştırma teziyle, bu yıl ilk kez verilmeye başlanan bu ödüle değer bulundu.

BEDRİ RAHMİ İSKİLİP’TE

Türk resim ve şiir sanatının en tanınmış sanatçılarından biri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1942 yılında resim yapmak üzere önce Çorum’a, sonra da İskilip’e gelir ve burada dağların ihtişamı ve şehrin güzelliğinden etkilenerek üç ay kalır. Hatta “Karadutum, Çatalkaram, Çingenem” şiirini de buranın etkisiyle yazar. Şiirdeki “Çatalkara” İskilip’e özgü siyah ve seyrek taneli bir üzüm çeşididir.

Aradan yıllar geçer ve gelini Hughette Eyüboğlu, kayınpederinin izini sürerek İskilip’e gelir ve buranın başta turizm olmak üzere kültür ve sanat hayatının gelişmesi için önemli dokunuşlar yapar. Bu arada da Çatalkara Gençlik, Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirir.

Hughette Eyüboğlu’nun 2021 yılında vefatı üzerine adı geçen dernek gene aynı paralelde kurulan Şehri İskilip Cemiyeti’nin de desteğiyle her yıl İskilip kültürü ve sanatına katkı sağlayanları ödüllendirme kararı alır.